L’enjeu sportif du NBA Paris Game

Avant ce très attendu Bucks-Hornets de vendredi soir à l’AccorHotelsArena, la NBA en France, et à Paris, c’était d’abord les Lakers de Magic Johnson à Bercy en 1991, puis les Bulls de Michael Jordan six années plus tard, toujours au POPB. Mais ces deux franchises étaient venues disputer l’Open McDonald's face à des formations européennes. Il y eut ensuite les matchs de pré-saison, quatre en 1994 en 2010, avec des rencontres opposant des équipes NBA, mais sans véritable enjeu. Alors que le duel entre Milwaukee et Charlotte sera lui le premier match de saison régulière jamais disputé en France.Un match avec un réel enjeu sportif donc, entre deux équipes aux trajectoires diamétralement opposées. Car les Bucks possèdent tout simplement le meilleur bilan de la NBA (39 victoires et 6 défaites) et restent sur sept succès d’affilée, soit le nombre de défaites consécutives des Hornets (15-30), descendus à la onzième place de cette même Conférence Est où Giannis Antetokounmpo, MVP en titre, et les siens règnent en maîtres. Et si le "Greek Freak" a admis ressentir "une ambiance de All-Star break" lors de cette escapade parisienne, son coéquipier Khris Middleton n’a ensuite pas manqué de rappeler leur objectif principal.Interrogé sur le dernier match des Bucks en Europe, une victoire 95-79 face aux Knicks à Londres, l’autre All-Star de l’équipe a ainsi avoué qu’il se rappelait surtout d’une chose : "En y repensant, je me sens vieux parce que je ne me souviens pas vraiment beaucoup de ce voyage. Mais je me rappelle qu’on avait gagné. Et je pense que c’est la chose la plus importante. Quand tu joues ce genre de matchs, tu ne veux pas te rater, particulièrement pour les fans qui n’avaient jamais assisté à un match de NBA auparavant mais aussi pour toi-même." Et c’est avec cet état d’esprit que les Bucks vont tenter de signer, sans Robin Lopez, malade et resté aux Etats-Unis, une huitième victoire de rang. Tandis que Nicolas Batum et ses partenaires essaieront de stopper leur série catastrophique, la pire de la ligue à égalité avec les Wolves.