L’éclatante revanche du Heat face aux Wizards

Spoelstra modifie son cinq majeur

Un seul panier pour Bradley Beal !



Kendrick Nunn (25 PTS, 8 REB, 2 STL) and the @MiamiHEAT win at home!



Bam Adebayo: 21 PTS, 2 BLK

Kelly Olynyk: 17 PTS, 5 3PM

Tyler Herro: 17 PTS, 2 BLK pic.twitter.com/xGBx2womMK

— NBA (@NBA) February 6, 2021

Ce n’est pas la panique à Miami, mais pas loin quand même… Avant sa dernière sortie, le dernier finaliste en date (2-4 face aux Lakers) n’affichait que seulement 7 maigrelettes victoires au compteur. Engoncé dans une spirale infernale, le Heat avait plus que jamais inquiété il y a deux jours. Bien que privé de Russell Westbrook,Alors, pour leurs retrouvailles, quarante-huit heures plus tard, le finaliste 2020 était particulièrement remonté. Avec seulement 33% de victoires au coup d’envoi, Miami avait à cœur de redorer son blason face au même adversaire sur son parquet.Bien lui en a pris…Les Floridiens ont affiché plus de solidité en défense. Et Bradley Beal, si costaud deux jours auparavant, comme souvent, ne s’est pas mis en évidence cette fois. C’est peu de l’écrire, le meilleur scoreur de la Ligue (33,3 points de moyenne, loin devant Kevin Durant, relégué à quasiment 4 unités) a complètement flanché.Par ici, Bam Adebayo lui a asséné un contre par derrière sur une pénétration. Par-là, Andre Iguodala a tapé le ballon après avoir été dépassé.Eteint, Beal a dû attendre le troisième quart-temps pour signer son premier panier. Son tout premier et… dernier. Oui, la star des Wizards n’a réussi qu’un panier !Son « pire » total était avant le match de 26 points (contre Atlanta le 29 janvier). « Tout être humain connaît des mauvais jours », confiera-t-il après la défaite. Largement devant à la pause (71-43), Miami n’a pas desserré son étreinte durant le second acte.Restant appliqués défensivement, les éléments du Heat ont frôlé un écart de 40 points et Spoelstra en a profité pour faire souffler ses titulaires. Scott Brooks a fait de même. Ish Smith s’est installé comme le meilleur joueur du jour des Wizards qui ont réduit l’écart. Il était quasiment restreint de moitié à cinq minutes du buzzer.Adebayo (21 points), Nunn (25 points, 8 rebonds), Herro (17 points) et Olynyk (17 poits, 7 rebonds), notamment, ont assuré. Le dernier finaliste NBA a donc de la ressource. Confirmation attendue contre les Knicks.