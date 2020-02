LeBron James valide Jayson Tatum

Il aurait pu être dans le camp d’en face. Mais, lors de la draft 2017, les Lakers avaient choisi l’enfant du pays, Lonzo Ball, depuis envoyé aux Pelicans, en deuxième position, plutôt que Jayson Tatum, parti en troisième choix chez les Celtics. Avec qui il montre, match après match, qu’il n’a pas usurpé sa place de All-Star, alors qu’il n’a pas encore 22 ans. Le natif de Saint-Louis a encore frappé fort dimanche, égalant son record de points en carrière (41) sans pouvoir empêcher le revers des siens dans ce duel entre les deux équipes les plus titrées de l’histoire de la NBA.Des Angelenos revanchards après leur lourde défaite du mois dernier (139-107), et finalement vainqueurs d’un souffle (114-112), alors que Tatum a eu le tir de la gagne. Mais il s’est vu siffler une faute offensive sur Kentavious Caldwell-Pope, qu’il a repoussé du bras, et a déclenché son shoot après le buzzer. "Tout le match, il a été spécial", a relevé LeBron James (29 points, 9 passes et 8 rebonds), auteur quelques secondes plus tôt du panier vainqueur. Avant de saluer sur Instagram ce Tatum qui est un "problème absolu".Un problème auquel les Lakers, emmenés par un Anthony Davis pas toujours très adroit (32 points à 10/25, et 13 rebonds), ont donc réussi à trouver tant bien que mal la solution. Notamment grâce à la défense de Caldwell-Pope, qui a limité Tatum à 6 points sur les 18 dernières minutes. Et ainsi permis aux siens d’enfin remporter une rencontre face à l’une des meilleures défenses de la Ligue. Le choc aura donc tenu toutes ses promesses, et beaucoup rêveraient de retrouver cette affiche historique en finale dans quelques semaines…