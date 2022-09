LeBron James va entamer une 20e saison NBA en « parfaite santé »

Cela fait plusieurs semaines que les Lakers le disent. LeBron James le redit aujourd’hui. La clé de leur réussite passera par le fait « d’être disponible. C’est le plus important. On ne peut pas contrôler certaines blessures évidemment, mais c’est mon état d’esprit. En tant que leader de l’équipe – l’un des leaders de l’équipe – la disponibilité est la chose la plus importante dans cette ligue. Vous devez être disponible et sur le terrain. »

Le « King » sait de quoi il parle. Depuis son arrivée à Los Angeles, il ne parvient plus à boucler une saison complète : 55, 67, 45 et enfin 56 matches joués l’an passé. Ses nombreuses absences expliquent pour beaucoup, mais pas seulement, les difficultés des Californiens ces dernières années.

Le record dans 50 matchs ?

Seulement au moment d’entamer sa 20e saison dans la ligue, LeBron James se sent déjà « en parfaite santé. J’ai remanié beaucoup de choses dans mon alimentation cet été pour être meilleur physiquement. Je pense sans arrêt à ce marathon. Aujourd’hui, c’est le premier jour du marathon. »

Une énième course au titre NBA qui aura une saveur particulière pour lui cette année. Il est en effet susceptible de battre le fameux record de points en carrière établi par une ancienne légende des Lakers, Kareem Abdul-Jabbar. Il lui manque 1 325 points pour l’atteindre. En gardant sa moyenne en carrière de 27 points par match, LeBron James pourrait dépasser le pivot autour du 50e match de la saison.

« La seule fois où j’y pense, c’est lorsque quelqu’un poste quelque chose sur mes réseaux sociaux. Et à chaque fois, je suis assez impressionné, genre ‘Wow’. Je n’ai jamais disputé ma carrière en pensant aux records, juste en m’assurant que je suis dans la meilleure forme possible. Mais être là, sachant que je suis sur le point de battre le record NBA le plus convoité, ça rend humble et c’est super cool », qualifie le joueur de 37 ans, qui ne compte pas pour autant se mettre « trop de pression » avec ce record.