LeBron James va donner le départ des 24 heures du Mans

Steve McQueen (1971), Georges Pompidou (1972), Alain Delon (1996), Brad Pitt (2016) ou encore Rafael Nadal en 2018... Voici quelques unes des personnalités qui ont eu l'honneur de donner le départ des 24 heures du Mans, la plus célèbre course automobile du Vieux continent. Cette année, pour fêter le centenaire de l'événement, la direction de la course s'est offert un ambassadeur de luxe : LeBron James !

« Il n’y a rien de tel que de voir et de vivre le sport à son plus haut niveau. C’est un honneur pour moi de participer à ce moment historique du sport automobile et de contribuer à la célébration du centenaire de l’un des plus grands événements sportifs au monde. J’ai hâte de donner le départ de cette course emblématique et de voir les pilotes de classe mondiale s’affronter sur le tracé iconique du Mans » explique l’ailier des Lakers dans un communiqué.

Du côté de la direction, on est évidemment très fier de s'offrir un tel "starter" pour agiter le drapeau devant les 62 concurrents, réunis les 10 et 11 juin dans la Sarthe. «Je suis ravi d'accueillir LeBron James à l'occasion du Centenaire des 24 Heures du Mans et le remercie très sincèrement d'accepter le rôle de Starter, a réagi Pierre Fillon. Les 24 Heures du Mans sont connues dans le monde entier et ont, dans leur histoire, toujours accueilli de grands noms venant de tous horizons. LeBron James est une véritable légende sportive et possède un palmarès et une liste de records qui forcent l'admiration. Nous avons hâte de lui faire découvrir l'ambiance unique qui règne sur le circuit et l'engouement suscité par le Centenaire de la plus grande course d'endurance au monde.»