LeBron James, un huitième triple-double qui soulage les Lakers

LeBron James avait visiblement l'intention de bien commencer cette année 2020. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le natif d'Akron a rendu une copie particulièrement impressionnante (31 points à 11/21, 13 rebonds et 12 passes décisives). Un nouveau triple-double donc, son huitième déjà de la saison. En terminant meilleur marqueur des Lakers de Los Angeles, le « King » a également parfaitement su participer au succès des siens, contre les Suns de Phoenix (117-107). Le troisième consécutif, le 27eme de cette saison 2019-2020, pour seulement sept petites défaites en tout. Le tout grâce surtout à une première mi-temps de très haut niveau, avec notamment un cinglant 43-17 infligé à leur adversaire du jour, au terme du premier quart-temps. Ensuite, les Lakers, qui ont quand même compté jusqu'à 36 points d'avance durant cette rencontre, ont connu de belles frayeurs. En effet, durant le money-time, les Suns ont effectué un impressionnant rapproché, jusqu'à revenir même à sept unités de leurs hôtes.Mais finalement, la victoire était donc bel et bien au bout. Et pour prouver à quel point cette victoire fut particulièrement précieuse, il faut se référer aux statistiques générales de l'équipe, au niveau du tir. Malgré LeBron James, les Lakers terminent avec 47,8% de réussite au tir, avec un (très) petit 7/28 à trois-points. Outre LeBron James, d'autres joueurs sont parvenus à se mettre en évidence. Ce fut notamment le cas d'Anthony Davis (26 points à 9/16 et 11 rebonds), Kyle Kuzma (19 points à 5/15 dont 3/10 à trois-points) et Avery Bradley (18 points à 9/11, 5 rebonds et 3 interceptions). Par conséquent, la formation californienne conserve ainsi aisément la tête du classement de la conférence Ouest. Prochaine rencontre dès ce vendredi, avec la réceptions des Pelicans de New Orleans.