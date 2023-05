LeBron James sans vote pour le trophée de MVP

Pour la première fois depuis son arrivée en NBA, en 2003, LeBron James n’a pas reçu de votes pour le trophée de MVP. Une première en 19 saisons qui rend compte de son influence qui diminue logiquement, avec le poids des ans. Alors qu’il se ressent visiblement encore d’une blessure au pied, le « King » laisse d’ailleurs davantage le ballon à ses coéquipiers lors des ces playoffs.

« Il fait les bons choix en attaque. Il va dicter parfois le ‘pick-and-roll’, l’attaque, et il va être loin du ballon à d’autres moments. On a des gars qui peuvent porter la balle, comme DLo (D’Angelo Russell), Austin (Reaves), Dennis (Schroder), Rui (Hachimura), et bien sûr A.D. Cela lui donne une chance de ne pas avoir à faire le jeu en permanence », explique ainsi Darvin Ham, à l’issue de la victoire lors du Game 1 face aux Warriors.

Le coach tente ainsi au maximum d’économiser son joueur pour le « money-time ».

« Dans la dernière ligne droite, quand on a vraiment besoin qu’il hausse le ton et domine particulièrement avec le ballon, il est capable de le faire avec beaucoup de carburant dans son réservoir », image Darvin Ham sur ce choix, jusqu’à présent payant puisque Los Angeles a éliminé Memphis et vient de prendre l’avantage face à Golden State.