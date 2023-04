LeBron James ne veut pas répondre à Dillon Brooks

LeBron James n’a pas l’intention de rentrer dans le petit jeu de Dillon Brooks. Alors que l’ailier des Memphis Grizzlies tente de provoquer le « King », sur le terrain comme en dehors, en expliquant notamment que ce dernier est « vieux », son adversaires des Los Angeles Lakers n’a pas voulu rentrer dans le jeu des petites phrases face à la presse.

« Je ne suis pas ici pour ces conneries. Je suis prêt à jouer et c’est tout », a-t-il lancé avant donc de rapidement mettre un terme à la session face aux journalistes.

Pour LeBron James, il n’y a que la vérité du terrain qui compte.

« Le match se gagne entre les quatre lignes du terrain. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, il y a dix gars sur le terrain. C'est l'une des meilleures équipes défensives de la ligue et nous devons le respecter. Peu importe qui porte l'uniforme des Grizzlies à ce moment précis, pendant tel minute ou tel quart-temps, nous devons respecter tout le monde et nous devons être performants offensivement ».

Pour son coéquipier Rui Hachimura, le « trash talking » est un signe de faiblesse et d'immaturité.

« Je ne suis pas très branché médias sociaux, mais j'en ai entendu parler. Franchement, ils ne savent faire que ça. C'est une jeune équipe. Ils veulent juste parler. Nous n'en avons vraiment rien à faire. Nous allons jouer notre jeu et essayer de gagner nos matchs ».