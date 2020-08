LeBron James : "Kobe était dans la salle"

Un hommage bien involontaire. Lundi soir, lors du quatrième match de la série du premier tour des play-offs de la conférence Ouest entre les Lakers et les Blazers (135-115), l es Angelenos ont fait un clin d’œil bien malgré eux au légendaire Kobe Bryant, décédé en janvier dernier dans un accident d’hélicoptère . Le 24 août (24/8), jour du " Mamba Day " , puisque ce sont les deux numéros que Bryant aura portés durant sa carrière aux Lakers, le 24 et le 8 sont apparus au tableau d’affichage sur un panier de Kentavious Caldwell-Pope, avec la faute de Damian Lillard , à moins de 5 minutes du premier quart- temps.



"J’ai vu ça, a ensuite commenté "KCP", qui a manqué son lancer avant que le score (24-8) ne reste en l’état près d’une trentaine de secondes. Et j’étais fou parce que j’ai manqué le lancer, mais j’ai bien vu le 24-8 là-haut, et c’est toujours cool de voir ses numéros partout. Et de jouer avec le maillot Mamba, on a ressenti l’én ergie et on a joué avec." Car les Lakers, au lendemain de ce qui aurait dû être son 42e anniversaire, ont évol ué avec leurs maillots noirs "Mamba Edition", où appara ît également le numéro 2 de Gianna Bryant, la fille de l’icône, également disparue dans ce tragique accident.

Un boulevard Kobe Bryant à L.A.

Arrivé avec l’ancien maillot, avec le numéro 8, du "Black Mamba", le surnom de Bryant, LeBron James n’a pas non plus manqué ce clin d’œil. "J’ai remarqué que nous menions 24-8 parce que j’essaie de toujours de regarder le pannea u d’affichage au cours du match, pour savoir où on en est au niveau du score, des fautes et tout. Et quand j’ai vu qu’il y avait 24-8 je me suis dit : "OK, il est dans la salle ." C’est donc une belle soirée pour la franchise et sans doute un moment dont nous nous souviendrons toujours", a commenté celui qui a fini meilleur marqueur du m atch, et de loin, compilant 30 points, 10 passes et 6 rebonds pour permettre aux siens de mener 3-1.



Un peu plus tôt dans la journée, c’est la ville de Los Angeles qui avait décidé de rendre un nouvel hommage à la légende en annonçant qu’un boulevard Kobe Bryant allait bientôt voir le jour, à côté du Staples Center. Une portion de 3 miles (4,8 kilomètres ) de la Figue roa Street va ainsi être renommée en son honneur. Celui qui a joué toute sa carrière aux Lakers, de 1996 à 2016, et remporté cinq titres de champion NBA, le mérit ait bien.