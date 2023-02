LeBron James : "Je ne veux pas rater les playoffs deux années de suite"

Absent en seconde période car touché à la main droite, LeBron James a quitté Salt Lake City et le All-Star Game avec 13 points en 14 minutes. Dans quelques jours, la saison régulière reprend ses droits et les Lakers ont une mission : revenir au classement pour accrocher une place en playoffs. « Ce sont 23 des matches les plus importants de ma carrière pour la saison régulière », annonce clairement le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.

Car la star des Lakers ne veut pas se contenter d'une place en « play-in ». Los Angeles, qui n'a pas participé aux playoffs la saison passée, est actuellement à la treizième place de la conférence Ouest. « C’est le type d’état d’esprit que j’ai et j’espère celui que les gars auront en revenant du break. Je veux pousser jusqu’à une participation en playoffs. Je ne veux pas rater les playoffs deux années de suite. Ça ne fait pas partie de mon ADN. Nous sommes là à parler du record de points et tout ça, et c’est très bien, mais je suis plus passionné par l’idée d’essayer de faire les playoffs et de nous donner une chance de plus de nous battre pour un trophée Larry O’Brien. C’est ce que je suis. C’est de ça que je suis fait. »

La franchise californienne a effectué des changements avant la fin de la période des transferts. James pense que lui et ses coéquipiers peuvent désormais tenir tête à tout le monde. « J’ai toujours été confiant dans toutes les équipes dans lesquelles j’ai joué. Une fois que nous sommes en playoffs, nous pouvons rivaliser avec n’importe qui et ça n’a pas changé aujourd’hui. Avec l’effectif tel qu’il se présente actuellement, si nous pouvons terminer la saison régulière du bon pied, nous pourrons rivaliser avec n’importe qui dans la conférence Ouest, voire dans toute la ligue. »