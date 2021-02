LeBron James était trop seul

A la reprise de la saison NBA, tout le monde louait la profondeur de l'effectif des Lakers. Ce samedi contre Miami, c'est pourtant un cinq composé de Kyle Kuzma, Alex Caruso, Talen Horton-Tucker, Montrezl Harrell et Markieff Morris qui a été aligné sur le parquet du Staples Center pendant le troisième quart-temps. Dans le remake de la dernière finale NBA, cette équipe n'a pas réussi à tenir tête au Heat (94-96). Sans Anthony Davis (tendon d’Achille) et Dennis Schröder (protocole sanitaire), les Lakers ont besoin de se réinventer. Et ce n'est pas facile malgré les exploits de LeBron James. En conférence de presse d'après-match, Kyle Kuzma, le meilleur scoreur angelino du soir (23 points), a reconnu des difficultés offensives en l'absence des deux titulaires. « Quand Dennis n'est pas là, on doit retrouver notre rythme. » Sans l'Allemand, les Californiens ont été très imprécis en attaque : 15 balles perdues et seulement 29% de réussite à 3 points. Privés de lui pour la deuxième fois d'affilée, les hommes de Frank Vogel ont perdu un deuxième match consécutif sans atteindre la barre des 100 points.

Le Heat a fait la différence quand LeBron James était sur le banc

Les champions en titre restent même sur trois défaites en quatre matchs depuis la blessure d'Anthony Davis. Sans l'intérieur all-star, les Lakers manquent de poids dans la raquette. Battus dans la bataille du rebond, ils ont encaissé 52 points dans la peinture face au Heat. En l'absence de deux de ses plus fidèles lieutenants, LeBron James a été contraint de jouer une nouvelle fois plus de 35 minutes. S'il a frôlé le triple-double (19 points, 9 rebonds, 9 passes décisives), le joueur de 36 ans n'a pas pu tout faire. Les coéquipiers de Jimmy Butler ont parfaitement exploité ses rares moments de repos. Quand LeBron James était sur le banc, le Heat a dominé les Lakers de 13 points pour s'imposer de deux petites unités. Sur le parquet, le natif d'Akron est parfois apparu dépassé par les événements, comme abandonné par ses coéquipiers face à une défense de Miami qui le ciblait. Dans le dernier quart-temps, il n'a mis que deux points.

« LeBron donne beaucoup mais on doit aussi l'aider »

Malgré tout, LeBron James aurait pu offrir la victoire aux siens au buzzer. Mais la dernière possession de la partie résume parfaitement la solitude du King et les difficultés offensives des Lakers. A cinq secondes de la fin du match, il a intercepté une remise en jeu d'Andre Iguodala pour Jimmy Butler. Très vite défendu par deux joueurs de Miami, LeBron James a été contraint de laisser le shoot de la dernière chance à Alex Caruso. Un choix par défaut. L'arrière n'avait pas encore inscrit le moindre panier et a terminé le match avec 0 point. Après le match, le malheureux a reconnu que le collectif violet et or devait être patient en l'absence de deux de ses cadres. « On apprend à jouer sans AD et Dennis. On a besoin de temps. La second unit doit trouver sa routine. » a expliqué le joueur de 26 ans en conférence de presse. Kentavious Caldwell-Pope a acquiescé. « On doit jouer dur et élever notre niveau de jeu pour combler les absences. Beaucoup repose sur LeBron. Il donne beaucoup mais on doit aussi l'aider. Anthony Davis est notre deuxième superstar, il enlève de la pression à LeBron. On doit se tenir prêt pour prendre le relais et remplir cette mission. » C'est justement pour cette raison que les champions en titre avaient frappé fort sur le marché des transferts durant l'automne.