LeBron James est tombé, les Hawks se sont envolés

Au Staples Center ce samedi, le tournant de la rencontre entre les Lakers et les Hawks (94-99) s'est produit à un peu moins de onze minutes du buzzer de la mi-temps. C'est à ce moment-là que LeBron James a été victime d'une entorse de la cheville droite après un duel avec Solomon Hill. A terre, le King a rampé pour sortir du terrain en criant sa douleur. S'il est revenu pour marquer un panier à trois points, ramener son équipe à deux unités et enchaîner un 1 037eme match en scorant au moins dix unités, le franchise player des Lakers a cédé sa place pour de bon après deux minutes de jeu dans le deuxième quart-temps. Alors que le numéro 23 évacuait sa frustration sur une chaise, le deuxième de la Conférence Ouest s'est retrouvé dans une situation très compliquée : tenter de contenir Atlanta, la meilleure équipe du moment, avec LeBron James dans les vestiaires et Anthony Davis en civil sur le banc. Une mission que les hommes de Frank Vogel n'ont pas réussi à remplir. « On doit s'adapter en jouant avec les joueurs présents et en misant sur leurs forces. Plus que l'organisation offensive, LeBron dirige la défense avec sa voix et c'est quelque chose qui risque de beaucoup nous manquer. On n'était pas chaud dans le troisième quart mais on a continué et bien joué dans le quatrième. Malheureusement ce n'était pas assez », a reconnu le coach des Angelinos.

« On ne peut pas se relâcher !»

Malgré la perte de son leader, le champion NBA en titre s'est accroché. Les Lakers ont fait la course en tête à la mi-temps (53-52) puis ils sont revenus à cinq points dans la dernière minute. Malheureusement pour eux, ce n'était pas assez. Atlanta était resté suffisamment sérieux pour ne pas perdre ce match et enchaîner un huitième succès consécutif. Le duo Trae Young (14 points, 11 passes décisives) - John Collins (27 points, 16 rebonds) a très bien fonctionné pour obliger les partenaires de Dennis Schröder (16 points) à passer les six premières minutes du troisième quart-temps sans marquer. Longtemps, LeBron James est resté le meilleur marqueur des Lakers malgré sa sortie prématurée. La preuve que ses coéquipiers, qui ont perdu 16 ballons, étaient en difficulté sans lui. Mais surtout que les Hawks ont parfaitement respecté leur plan de jeu. « On savait qu'ils devaient jouer différemment. Sans LeBron, ils ont eu besoin de jouer plus collectivement en étirant le jeu pour trouver les espaces. On ne voulait pas changer nos plans et surtout pas nous relâcher. J'ai dit aux gars qu'on ne pouvait pas se relâcher parce que LeBron est sur la touche. On devait jouer de la bonne manière en restant agressif en défense et en maintenant la pression en attaque. C'est ce qu'ils ont fait », a reconnu Nate McMillan en conférence de presse d'après-match. Malgré ce sérieux, l'avance qui a grimpé jusqu'à 14 unités a été en partie dilapidée. Appliquée, la franchise basée en Géorgie a quand même résisté au retour des Lakers. Une belle victoire qui reste à nuancer en raison de la blessure de LeBron James.

Trae Young relativise

Dans ce contexte, Trae Young retient d'avantage la série de victoires qui s'étire plutôt que le prestigieux adversaire qui a été battu dans la cité des Anges. « Gagner un huitième match d'affilée est la satisfaction de la soirée. Qu'importe l'adversaire, on prend les rencontres les unes après les autres. On savait qui on jouait ce soir mais on était venu pour gagner ce match et on l'a fait », a avoué Trae Young. Si ce choc n'a plus été le même à partir du deuxième quart-temps, il a quand même été remporté par des Hawks qui sont actuellement en pleine bourre.