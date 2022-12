LeBron James : "Des deux côtés du terrain, Anthony Davis joue comme un MVP"

Quand le public adverse vous chante des "MVP, MVP", c'est qu'il reconnaît votre talent, mais aussi que vous venez de signer une performance exceptionnelle. C'est ce qu'a vécu cette nuit Anthony Davis, vainqueur cette nuit avec les Lakers du côté de Washington. L'intérieur All-Star signe son meilleur match de la saison avec 55 points, 17 rebonds et 3 contres !

De quoi enflammer ses coéquipiers. A commencer par LeBron James. "Il est incroyable ! Des deux côtés du terrain, il joue comme le MVP de la NBA. C'est une domination franche" estime le quadruple MVP. Même son de cloche chez Patrick Beverley. "Jayson Tatum joue à un niveau de dingue, mais quand on parle de la course au MVP, cela va sans doute changer à partir de ce soir. Davis devrait être inclus, c'est évident."

Un titre de champion avant un trophée de MVP

Pour mieux se rendre compte de la performance de Davis, il faut savoir qu'il est le premier Laker depuis Shaquille O'Neal à réussir deux matches de suite à 40 points et plus et 10 rebonds et plus. Mais quand on l'interroge sur sa perf' du soir, ou sur l'éventualité d'être le meilleur joueur de la NBA, Davis ne veut pas parler que de l'équipe.

"Il s'agit de gagner un titre. C'est tout" rappelle-t-il. "Si votre état d'esprit est focalisé sur le fait de gagner un titre, le reste s'enchaîne naturellement. Cela a toujours été ma façon de penser. Je mets l'équipe en priorité, avant les trophées individuels et tout ça. Donc, si on continue de faire ce qu'on fait, et de gagner des matches, le reste se fera de lui-même."