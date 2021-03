LeBron James : « C'est mon job de jouer chaque nuit comme un MVP »

Quel est votre ressenti sur la première moitié de saison des Lakers ?

Il est clair que l'on n'a pas été aidé par les blessures et le protocole Covid qui a mis plusieurs de nos joueurs sur la touche mais le rang que l'on occupe me convient. Je ne m'en contente pas car on a des défaites et que chacune d'entre elles me déplait mais je suis impatient de commencer la deuxième moitié de la saison. Elle va être excitante, les gars sont motivés pour mener l'équipe là où elle doit être.



Les Lakers ont une des meilleures défenses de la NBA. A quel point est-ce une force ?

Etre aussi bon en défense depuis le début de la saison nous sauve car on n'a pas été bon offensivement. On a mal shooté, on a perdu beaucoup de ballons, on a été inefficace. On s'accroche à notre défense et cela nous donnera toujours l'opportunité de gagner des matchs. Quand vous êtes en confiance défensivement et que vous avez la capacité de réaliser les stops qu'il faut, vous pouvez garder la maîtrise du match. On a perdu sur des erreurs mais on va avoir des opportunités de faire mieux à l'avenir.



Est-ce que selon vous, le groupe doit être renforcé d'ici la trade deadline ?

Ce n'est pas à mois de décider ce qu'il faut faire sur le marché des transferts. Je sais surtout que l'on doit jouer un meilleur basket avec le groupe que l'on a. Tous les joueurs de l'effectif ont ma confiance. Évidement il y a parfois des occasions de se renforcer durant la saison mais je n'y pense pas. On a eu plusieurs blessés et notamment Anthony Davis mais quand on est au complet, selon moi, on a l'équipe qu'il faut pour lutter avec n'importe qui.



D'un point de vue personnel, vous pensez au titre de MVP ?

C'est mon boulot de me comporter chaque nuit comme un MVP pour aider l'équipe à gagner des matchs. C'est ma motivation depuis mon arrivée dans la ligue.

« Je sais que je ne vais pas être frais à 100% à l'entame des play-offs »

Est-ce que vous craignez le rythme de la saison qui va encore s'intensifier ?

En ce qui me concerne, il n'y a pas de crainte. Je continue d'entretenir mon corps pour être dans la meilleure condition physique possible et relever tous les défis qui vont se présenter. Je pense que tout se joue dans la tête. J'essaye de rester frais mentalement pour garder ma lucidité.



Est-ce qu'il y aura des calculs qui seront faits pour vous économiser physiquement ?

Non. Pas pour moi. C'est la deuxième partie de saison, il faut y aller. C'est la dernière ligne droite vers les play-offs. Les matchs qui viennent vont être une rampe de lancement vers cet objectif. Il va falloir passer la vitesse supérieure. C'est l'heure d'accélérer. Cette saison est différente de tout ce qu'on a pu connaître auparavant. Pendant la première moitié, je voulais retrouver mon rythme. Maintenant que je l'ai, je vais chercher à faire encore plus pour continuer ma montée en puissance.



Dans quel état physique vous voulez aborder les play-offs ?

Aussi bien que mon corps me le permettra. Je ne vais pas être frais à 100%. Je ne l'ai pas été depuis mon arrivée dans la Ligue. Tous les soirs vous prenez des coups et vous en gardez les traces. Je vais travailler pour être le plus en forme possible dans cette saison particulière mais surtout pour me sentir bien dans ma tête. Au bout du compte, c'est la tête qui me permet d'enchaîner les matchs et de jouer au plus haut-niveau.