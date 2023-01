LeBron James attend de pouvoir jouer contre son fils Bronny en NBA

Alors qu’il vient de fêter ses 38 ans, LeBron James reste incroyablement performant. Arrivé en NBA en 2003, le « King » tourne toujours à 28.9 points, 8.2 rebonds et 6.7 passes décisives de moyenne, à 51% de réussite au tir dont 30% de loin. À part au niveau des passes et de l’adresse de loin, c’est mieux que ses standards en carrière…

De quoi lui permettre de réaliser son dernier rêve en NBA : jouer contre son fils, Bronny, qui pourrait intégrer la ligue en 2024, s’il est drafté l’année prochaine.

« Il faut que je sois sur le parquet avec mon garçon un jour, je dois être avec Bronny », explique LeBron James sur cet ultime défi qu'il se pose, lui qui a déjà tout gagné (quatre fois champion, quatre fois MVP) et qui devrait bientôt devenir le meilleur marqueur de l'histoire en dépassant Kareem Abdul-Jabbar. « Soit sous le même maillot, soit dans un match contre lui. Je ne dis pas ça pour qu'on défende l'un contre l'autre, parce qu'il est un meneur de jeu et qu'à ce stade de ma carrière, je suis un pivot, ou tout ce dont l'équipe a besoin de moi. Mais j'adorerais faire la même chose que Ken Griffey Sr et Jr (MLB). Ce serait l'idéal, c'est sûr. Quand je lui demande quelles sont ses aspirations, il dit qu'il veut jouer en NBA. Donc, s'il veut y arriver, il doit y mettre du sien. Je suis déjà là, donc j'attends juste qu'il y arrive ».