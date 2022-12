LeBron James a encore des envies de titre NBA

Ce vendredi 30 décembre, LeBron James va fêter ses 38 ans. La star des Lakers est dans sa vingtième saison en NBA mais elle affiche toujours des statistiques qui font rêver une grande majorité des autres joueurs de la ligue, et qui sont inédites à ce stade d'une carrière : 27.8 points, 8 rebonds et 6.6 passes de moyenne. Sauf que pour l'instant, les Lakers ne suivent pas le rythme. De passage à Miami, l'équipe de Los Angeles a enregistré une 21e défaite en 35 matches dans cet exercice 2022/2023. Si la saison devait s'arrêter aujourd'hui, les Californiens ne seraient pas en playoffs ni même au play-in. Au grand désespoir du quadruple champion et MVP.

« Je suis un gagnant et je veux gagner », assure James. « Je veux gagner et je veux m’offrir une chance de me battre pour remporter des titres. Ça a toujours été ma passion, mon objectif depuis que je suis arrivé à 18 ans dans la ligue. Je sais qu’il y a des étapes pour en arriver là mais une fois qu’on a réussi à le faire, jouer pour jouer n’est plus dans mon ADN. »

Le sans doute futur meilleur marqueur de l'histoire de la NBA (il ne lui manque que 575 points pour dépasser Kareem Abdul-Jabbar) est sous contrat avec les Lakers jusqu'en 2025. La porte vers un nouveau titre n'est ainsi peut-être pas définitivement fermée mais il va falloir que les Lakers montrent un autre visage... « Tant que mon esprit suit, je peux jouer à ce niveau », répond l'ancien de Cleveland, qui n'a pas de chiffre précis à donner sur le nombre de saisons qu'il peut encore jouer. « Mon corps va bien donc cela dépend de ma tête. Je vais continuer de prendre soin de mon corps. Mais je ne veux pas finir ma carrière en jouant à ce niveau collectivement. Je peux encore me battre pour le titre car je sais que je peux apporter à n’importe quelle équipe, avec les bons éléments. »