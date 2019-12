LeBron et les Lakers envoient un message à Miami

Une équipe invaincue à domicile contre une équipe qui reste sur 12 victoires de suite à l’extérieur. Le duel entre le Miami Heat et les Los Angeles Lakers était forcément attendu et pas seulement pour le retour annuel de Lebron James en terres floridiennes. Troisième de l’Est, le Heat est clairement l’une des surprises de cette première partie de saison et ce test face à la franchise mythique de Los Angeles avait clairement valeur de test grandeur nature. Malheureusement, il n’a pas été concluant ou du moins n’est pas passé loin, Jimmy Butler loupant le shoot de l’égalisation à 4 secondes du terme.

Davis maintient les Lakers

Dans ce duel Est – Ouest, une des deux séries allait forcément se stopper vendredi soir mais une fois de plus, les Lakers ont montré que cette saison est bien différente de la précédente. LeBron James est toujours là mais il n’est désormais plus seul. Quand il est obligé de sortir à la fin du premier quart temps pour une deuxième faute personnelle, c’est désormais Anthony Davis qui prend le lead. L’ancien pivot des Pelicans rayonne depuis son arrivée à LA (27,2 pts, 9,2 reb, 2,6 contres) et son agilité à pouvoir s’écarter du cercle fait un bien fou à son équipe comme l’ont prouvé ses 3 points ô combien important avant la pause ou dans le run angelino dans le troisième quart (26-6).

James appuie où ça fait mal

Mais cette équipe de Los Angeles reste celle de LeBron James et pour son retour à Miami, où il a décroché 2 de ses 3 titres de champions NBA, le « King » a encore fait étalage de sa panoplie de joueur complet. S’il échoue d’un rebond à un nouveau triple-double, James a montré la voie aux siens pour revenir dans la partie avec deux dunks ravageurs et un trois points permettant aux Lakers d’égaliser dans le troisième quart (65-65). Efficace dans le scoring (28 points), LeBron James l’a été tout autant collectivement en distillant 12 passes. Bousculée par le Heat jusque dans les dernières secondes, la franchise de la Cité des Anges semble intouchable avec son duo. Elle poursuit en tout cas son incroyable série de 13 victoires de suite à l’extérieur et continue sa course en tête de la Conférence de l’Ouest (23V-3D).