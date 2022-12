Le trophée Michael Jordan sera remis au MVP de la saison régulière

A l'annonce, la semaine dernière, de la création du Maurice Podoloff Trophy pour récompenser le meilleur bilan en saison régulière, on se doutait que la NBA allait renommer le trophée de MVP puisqu'il portait le nom de cet ancien dirigeant de la ligue. En fait, la NBA a carrément décidé de renommer cinq trophées en rendant hommage à cinq légendes du championnat, et même d'en créer un nouveau

Ainsi, le plus prestigieux des trophées, celui de MVP de la saison régulière, prend le nom de « Michael Jordan Trophy ». Comme tous les autres trophées, il est en cristal, et on distingue une silhouette de basketteur. Ce n'est pas la plus connue de Michael Jordan, mais c'est bien lui.

Un trophée pour le joueur le plus décisif

Sur le même modèle, la NBA a donc décidé de renommer quatre autres trophées. Le trophée de Défenseur de l'année devient le « Hakeem Olajuwon Trophy », pour honorer l'ancien pivot des Rockets, meilleur contreur de l'histoire et l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire.

Pour le trophée de Rookie de l'année, ce sera le « Wilt Chamberlain Trophy ». L'homme aux 100 points avait cumulé les trophées de Rookie Of The Year et de MVP en 1960 lors de son arrivée en NBA.

Le Sixième homme de l'année recevra le « John Havlicek Trophy », en l'honneur de l'ancien ailier des Celtics, remplaçant lors de ses sept premières saisons NBA avec six titres à la clé. Le Most Improved Player, ou joueur qui a le plus progressé, se verra remettre le « George Mikan Trophy », du nom du premier pivot de légende des Lakers.

Enfin, la NBA a décidé de créer un trophée pour distinguer le joueur le plus "clutch" (décisif) de l'année, et ce sera le « Jerry West Trophy ». Logique puisque l'ancien Laker, dont la silhouette orne le logo NBA, était surnommé "Mister Clutch".