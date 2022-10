Le travail estival paye pour James Harden

Après une expérience à Brooklyn courte et manquée, puis des semaines passées à Philadelphie sans atteindre son meilleur niveau, James Harden a des choses à se faire pardonner cette saison. Il le sait et les deux premiers matches prouvent qu'il a envie de montrer un autre visage cette année. Il a marqué 35 points contre Boston en ouverture de la saison, puis 31 face à Milwaukee.

Des performances plus proches de ses standards de Houston et qui viennent confirmer l'efficacité de son travail estival. « Je suis accroc au travail et je n’ai pas pu faire le travail que je fais d’habitude la saison dernière, ce qui était frustrant », explique-t-il. « Cet été, j’ai eu l’occasion de le faire, et jusqu’au camp d’entraînement en fait, c’est pour ça que je me sens bien. Je vais continuer à faire mon boulot de mon côté et voir ce que ça donne. »

Le MVP 2018 en a profité aussi pour insister sur les efforts qu'il fait pendant l'intersaison. « Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce que c’est, mais cette capacité à marquer ne vient pas sans travail. J’ai travaillé sur mon jeu cet été. Je suis toujours à la salle à bosser mon jeu. Et je vais continuer à le faire. Je peux bouger maintenant ! »

Malheureusement pour lui, les Sixers ont perdu ces deux rencontres et même s'il a brillé à mi-distance contre Milwaukee, il a aussi manqué le shoot de la gagne. « J’ai eu deux tirs à 3-points que j’ai manqués, mais on ne peut pas tout contrôler. Tu fais le travail et tu vis avec les résultats. Dans ce match, ils m’ont donné de l'espace à mi-distance et j’en ai profité. Pour le dernier tir, j’aurais dû prendre davantage mon temps. »