Le Top 5 des records imbattables de la NBA

Les records de Wilt Chamberlain



Que ce soit en termes de moyenne de points par match (50.36 en 1961-1962), du maximum du nombre de points inscrits sur un match (100 en mars 1962) ou du total de rebonds en carrière (23 924), ces records détenus par Wilt Chamberlain semblent tout simplement inatteignables. Dans l’histoire récente, James Harden (36.1 points/match en 2018-2019) est celui qui s’est le plus approché du premier, alors que Kobe Bryant (81 points en 2006) est le seul autre joueur à avoir dépassé 73 points en un match (Devin Booker avait fini avec 70 points en 2017). Concernant les rebonds, le joueur en activité le plus proche de Chamberlain est Dwight Howard (13 641), mais avec plus de 10 000 rebonds de moins.

Les records de John Stockton



En termes de matchs joués, John Stockton (1504) a été dépassé, depuis l’arrêt de sa carrière en 2003, par Vince Carter (1541) et Dirk Nowitzki (1522), glissant au cinquième rang dans l’histoire de la NBA au nombre de rencontres disputées. Mais l’ancien meneur du Jazz est toujours bien installé au sommet de deux autres classements : celui des passes (15 806) et celui des interceptions (3 265). Au niveau des passes, les joueurs les plus proches en activité, Chris Paul (7e, 9 607 passes) et LeBron James (8e, 9 298), sont bien trop loin pour espérer le rattraper, deux joueurs que l’on retrouve également dans le Top 15 des interceptions. Mais là encore, Stockton paraît hors de portée pour Paul (7e, 2 220 interceptions) ou James (13e, 2 011).

Les 33 victoires d’affilée des Lakers



Si les Warriors de 2015-2016, qui avaient commencé la saison par 24 victoires d’affilée, ont ensuite battu le record de 72 victoires des Bulls en remportant 73 matchs, ils n’ont pas remporté le titre en fin de saison, s’écroulant contre les Cavs en finale. Et ils n’ont pas non plus battu un record datant de 1972, qu’il sera compliqué d’aller chercher. Celui des Lakers de Jerry West, qui avaient gagné 33 matchs consécutifs en saison régulière lors de cette saison 1971-1972. Le seul et unique sacre de West, la saison où la NBA a utilisé la silhouette du légendaire arrière pour créer son fameux logo, toujours utilisé aujourd’hui. A noter qu'en 2012-2013, le Heat de LeBron James avait remporté 27 matchs de suite.

Les 11 titres de Bill Russell



Encore un record qu’on imagine mal être battu de sitôt. Vainqueur de 11 titres de champion NBA entre 1957 et 1969, Bill Russell risque en effet de conserver ce record bien longtemps. Le Top 6 des joueurs les plus titrés de l’histoire est d’ailleurs dominé exclusivement par ses ex-coéquipiers de Boston (Sam Jones, Tom Heinsohn, KC Jones, Tom Sanders et John Havlicek). Viennent ensuite d’autres anciens Celtics, Jim Loscutoff et Frank Ramsey, à égalité avec Robert Horry, qui a la particularité d’avoir remporté 7 titres avec trois franchises différentes (Rockets, Lakers et Spurs).

Les 8 titres consécutifs des Celtics



Un record pour l’éternité ? Avec Bill Russell, entre autres, les Celtics ont accompli entre 1959 et 1966 ce qu’aucune équipe ne pourra probablement jamais accomplir à nouveau, en remportant 8 titres NBA consécutivement. Jamais personne n’a ensuite approché une telle série. Et, dans l’histoire de la ligue, seules deux franchises ont réussi, chacune à deux reprises, à réussir le "three-peat" et à être sacré trois années d’affilée. Les Lakers, d’abord à Minneapolis (1952-1954) puis à Los Angeles (2000-2002), et les Chicago Bulls de Michael Jordan (de 1991 à 1993 et de 1996 à 1998).

