Le top 5 des matchs NBA cette saison

Clippers - Lakers (112-102) le 22 octobre



Difficile de parler du premier duel entre les deux mastodontes de LA, où Kawhi Leonard avait inscrit 30 points, sans évoquer le dernier, remporté il y a un peu plus d'une semaine par les Lakers (103-112) et qui démontre bien l'inversion de la courbe. Les Clippers mènent 2-1, également vainqueurs à Noël (106-111).

Raptors - Mavericks (110-107) le 22 décembre



Les Mavericks mènent de 30 points en fin de troisième quart-temps (55-85). Kyle Lowry prend les choses en main, inscrivant 20 unités sur le seul dernier quart (32 points au total), gagné 47-21 ! Les Raptors réussissent la plus belle remontée de leur histoire en NBA.

Warriors - Rockets (116-104) le 25 décembre

Hornets - Bucks (103-116) le 24 janvier

Nets - Bulls (113-118) le 31 janvier

Les Warriors, en total "tanking" depuis le début de la saison (sans Stephen Curry ni Klay Thompson), humilient les Rockets de James Harden et Russell Westbrook, qui s'inclinent chez le cancre et prouvent à quel point leurs démons peuvent les amener bien bas.Grande nouveauté à Paris, avec le premier match de saison régulière disputé dans la capitale française. Il y'en aura un autre en 2021. Bien sûr, c'est tout l'engouement global qu'il faut retenir, plutôt que le match en lui-même logiquement remporté par les Bucks (avec 30 points de Giannis Antetokounmpo).Cinq jours après le décès de Kobe Bryant, Kyrie Irving adopte la "Mamba Mentality" : 54 points en seulement 32 minutes, à 19/23 au tir dont un 7/9 à trois points. Un des plus beaux hommages, finalement, à la légende des Lakers dont la mort a évidemment bouleversé la saison.