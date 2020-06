Le top 5 des Bleus en playoffs

Tony Parker

Le roi absolu du basket français est évidemment en tête, et même sixième dans toute l'histoire de la Ligue avec six matchs de plus qu'un certain Kobe Bryant. Puisqu'il convient de le rappeler, « TP » est quadruple champion avec les Spurs et MVP des Finales en 2007.On pourrait penser que le grand pote de Tony Parker a accumulé la grande majorité de ses matchs de playoffs avec les Spurs, où il a été champion en 2014. Mais il s'y limite à 58% (69 matchs), avec également 35 rencontres à Phoenix en début de carrière et enfin onze dernières au Jazz en 2017.S'il a connu peu de campagnes, le cadet des frères Pietrus les a disputées dans des équipes qui sont allées loin : les Warriors en 2007 (onze matchs), son « must have » en 2009 au Magic (24 matchs) avec les Finales au bout, encore le Magic en 2010 (quatorze matchs) et enfin les Celtics en 2012 (20 matchs).Seul joueur du top 5 encore en activité, le pivot des Wizards (37 matchs avec les Pacers en 2013 et 2014) aura du mal à se qualifier cette saison, donc à grimper sur le podium. Ses quatre poursuivants en activité sont(34 matchs),(25),(16) et(9).Seul joueur français en double-double de moyenne en playoffs avec Gobert, le génial mais énigmatique pivot a notamment atteint la finale de conférence avec les Bulls en 2011. Le 19 avril 2010, il sort un match à 25 points et 20 rebonds face à Cleveland lors du match 2 (défaite 102-112, et 4-1 dans la série).