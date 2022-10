Le Top 15 des joueurs NBA les mieux payés

Quelques jours après que le magazine Forbes a révélé les revenus annuels des plus grands footballeurs, c'est au tour de Sportico de dévoiler le Top 15 des basketteurs les mieux payés pour la saison à venir. Pour ce classement, cette publication a compilé les salaires des joueurs et leurs revenus publicitaires. Sans surprise, le numéro 1 reste LeBron James avec 119.5 millions de dollars de revenus, dont 75 millions qui sont liés à ses sponsors. A titre de comparaison, Kylian Mbappé doit toucher 128 millions de dollars en 2022/23, mais seulement 18 millions sont liés à ces sponsors.

Derrière LeBron James, on retrouve les meilleurs joueurs de leur génération puisque le Top 5 est uniquement composé d'anciens MVP avec Stephen Curry (93.1 millions de dollars), Kevin Durant (91 millions de dollars), Giannis Antetokounmpo (86.5 millions) et Russell Westbrook (72.1 millions). Derrière ce quintet, il y a quelques surprises comme la présence de John Wall. Le nouveau meneur des Clippers a touché sa dernière année de contrat lors de son divorce à l'amiable avec Houston, et il touchera plus de 47 millions de dollars cette saison !

Rudy Gobert pas très loin...

James Harden, qui a fait une croix sur 13 millions de dollars cet été, reste toujours aussi bien classé grâce à ces contrats publicitaires. Luka Doncic, qui débute son nouveau contrat avec les Mavericks, apparaît à la 15e place. Au total, ces 15 joueurs NBA cumulent un milliard de dollars de revenus. Aucun sport collectif ou individuel ne fait mieux.

Pas de Français dans ce Top 15, alors même que Rudy Gobert possède le 12e plus gros salaire de la NBA. Il touche pourtant 38 millions de dollars, mais ses contrats publicitaires ne sont pas au niveau des stars américaines, ou même d'un Giannis Antetokounmpo ou d'un Luka Doncic chez les Européens.