Le t-shirt anti-armes de Steve Kerr

Steve Kerr a fait tomber la veste au moment de se présenter en conférence de presse avant et après la victoire décrochée par ses troupes, dimanche, lors du match 2 des finales NBA face aux Raptors (104-109).

L’entraîneur californien s’est en effet présenté avec un t-shirt au message des plus explicites. «Votez pour nos vies», était-il écrit. Et ce alors qu’une nouvelle fusillade a provoqué la mort de 12 personnes à Virginia Beach en Virginie, vendredi?

"Oui, cela est lié avec le drame de Virginia Beach, et toutes ces familles, tous ces gens qui sont dévastés. Ce t-shirt rappelle que le seul moyen de sortir de ce bazar est de voter, et de voter pour les gens qui voudront changer les lois sur les armes dans notre pays, a-t-il expliqué. La jeune génération m'a vraiment inspiré. Je suis avec tous ces jeunes qui veulent que les choses changent et j'espère que nous pourrons nous promener dans ce pays sans avoir peur de se faire tirer dessus."

Steve Kerr with a "Vote For Our Lives" shirt on during his postgame press conference. I love this man pic.twitter.com/yOzInFmx88