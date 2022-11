Le syndicat des joueurs en soutien de Kyrie Irving

Alors qu’il assurait attaquer la saison avec une « mentalité totalement différente » pour effacer la frustration de la dernière campagne, marquée par ses absences liées à son statut vaccinal, Kyrie Irving est à nouveau sur la touche. Cette fois, le meneur est suspendu par son club suite au partage d’un film conspirationniste/antisémite et surtout son refus de présenter des excuses ou de renier la version la plus radicale de la théorie des « Black Hebrew Israelites » qu’il a partagée.

Mais pour son ancien coéquipier, Jaylen Brown, vice-président du syndicat des joueurs, les conditions fixées par les Nets pour son retour au jeu (formulation d’excuses, rencontre avec des membres de la communauté juive, stage sur le racisme…) sont trop drastiques.

« J’ai échangé avec Kyrie, avec Adam, avec Tamika (Tremaglio, directrice du syndicat des joueurs) et à peu près tout le monde à propos de cette situation. Les conditions nécessaires à son retour sont nombreuses, et beaucoup de joueurs ont exprimé leur gêne vis-à-vis de ces conditions. C’était une violation de notre convention collective, nous n'avons pas à entrer dans les détails sur ce sujet. Mais je m'attends à ce que le syndicat fasse appel et j’attends de voir ce qui ressortira de cette réunion ce mardi ».

Jaylen Brown explique que le syndicat des joueurs va faire appel de la sanction, Kyrie Irving n’étant pas payé tant qu’il ne remplit pas les conditions fixées par Brooklyn. Pour l’arrière/ailier de Boston, on ne peut pas sanctionner quelqu’un uniquement pour un lien sur Twitter.

"Il existe une distinction intéressante entre les mots et un lien posté une plateforme sans commentaire. Certaines personnes diront qu'il n'y a pas de différence et d'autres diront qu'il y a une différence. Il n'y a aucun langage spécifique dans notre accord collectif. Il n'y a pas de règles contre cela. C'est un territoire inexploré pour tout le monde, et tout le monde essaie de comprendre la différence entre les deux."