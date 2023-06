Le syndicat des joueurs en défense de Ja Morant

La NBA a décidé de sanctionner Ja Morant de 25 matchs de suspension suite à son nouvel écart, le meneur des Memphis Grizzlies ayant pour la deuxième fois en quelques mois brandi une arme à feu dans un live Instagram…

Une attitude qui a déclenché un tollé général, Adam Silver regrettant la récidive du jeune All-Star, même si ce dernier n’a finalement enfreint aucune loi. Ja Morant va en tout cas perdre près de 8 millions de dollars de salaire si les choses restent en l’état.

Ce qui n’est pas certain car le syndicat des joueurs n’est pas très content.

« Ja a exprimé ses remords et accepté la responsabilité de ses actes, et nous le soutenons sans équivoque alors qu’il fait tout ce qui est nécessaire pour se mettre en valeur, et mettre nos joueurs et notre ligue en valeur sous le meilleur jour possible » assure ainsi Tamika Tremaglio, directrice exécutive de l’association, dans un communiqué de presse. « En ce qui concerne la punition imposée, qui le tient à l’écart du terrain jusqu’en décembre et exige que certaines conditions non précisées soient remplies avant qu’il puisse revenir, nous pensons qu’elle est excessive et inappropriée pour un certain nombre de raisons, y compris les faits liés à cet incident particulier, et qu’elle n’est ni juste ni cohérente avec les sanctions appliquées dans le passé par notre ligue. Nous étudierons avec Ja toutes les options, ainsi que les prochaines étapes ».