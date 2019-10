Le réveil de Gobert !

Plutôt discret lors des trois premières sorties du Jazz, Rudy Gobert a retrouvé ses bonnes habitudes avec un solide double-double compilé sur le parquet des Suns. Après s’être contenté de 7 points face au Thunder, de 8 unités chez les Lakers et encore de 6 points contre les Kings, l’intérieur français a cette fois rendu 15 points, 18 rebonds et 2 contre, l’ancien Choletais inscrivant toutefois l’essentiel de ses points sur la ligne des lancers avec un joli 11 sur 12.

De quoi participer à plein à la victoire arrachée in extremis par le Jazz (96-95) et ce d’autant plus que l’international tricolore peut se targuer d’un différentiel de 13 points en faveur d’Utah lorsqu’il était sur le parquet. Insuffisant toutefois pour voler la vedette à Bojan Bogdanovic, meilleur marqueur du match avec 29 points à 8 sur 13 aux tirs, et à Donovan Mitchell, auteur de 25 points à 9 sur 24 aux tirs en plus du lancer-franc de la victoire.

Côté Suns, Devin Booker a une nouvelle fois été le plus prolifique, terminant avec 21 points à 9 sur 16 aux tirs, et Ricky Rubio n’a pas non plus démérité face à son ancienne équipe en compilant 10 points , 10 rebonds et 8 passes. En vain.