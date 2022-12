Le retour symbolique de Victor Oladipo dans l’Indiana

« Ça m’a rappelé des bons souvenirs. C’était sympa de se rappeler de cette époque. » Cette nuit, Victor Oladipo était de passage de l’Indiana avec l’équipe du Heat. C’est là, avec les Pacers, que l’arrière est devenu All-Star à deux reprises (2018 et 2019) avant de connaître un long passage à vide, marqué de multiples passages à l’infirmerie.

Depuis sa blessure un soir de janvier 2019, il n’a joué qu’une soixantaine de matches, partagés entre la fin de son parcours à Indiana, puis Houston et donc Miami. La nuit dernière, la victoire des Floridiens sur le parquet des Pacers marquait seulement sa quatrième sortie de l’exercice 2022/23.

Il a profité de l’occasion, alors que la Bankers Life Fieldhouse était encore vide, pour s’asseoir à l’endroit exact où, près de 47 mois plus tôt, sa carrière avait basculé. « C’était un moment pour me rappeler que mon histoire dépasse le cadre de ma propre personne. Quand je suis tombé, je ne savais pas de quoi le futur serait fait. Mais je me suis battu, et je me bats encore. Mon histoire s’écrit encore », formule-t-il.

Auteur 5 points, 4 rebonds et 4 passes durant la rencontre, Oladipo dit maintenant vouloir se concentrer « sur le moment présent, et le futur à venir. Ce qui appartient au passé ne peut plus être changé. Aujourd’hui, les Pacers se portent bien, ils ont de très bons jeunes joueurs. Et moi, je suis heureux à Miami. Je pense que nous sommes tous passés à autre chose. Le passé ne changera pas. »