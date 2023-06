Le retour de Tyler Herro se fait toujours attendre

Verra-t-on Tyler Herro dans ces Finals ? Alors que l’arrière espérait revenir dans le Game 3, voire dans le Game 2, sa présence pour le Game 4 est très, très douteuse…

"Cela fait partie du processus", a expliqué Erik Spoelstra. "Il y a différentes étapes. Dans un premier temps, il s'agissait de shooter, puis de bouger, puis de s'entraîner avec contact en compagnie des entraîneurs, et enfin de s'entraîner normalement avec contact. Il n'a pas le feu vert pour disputer un match et il ne l'est toujours pas."

Tyler Herro a pourtant intensifié ses entraînements pour espérer revenir au plus vite, mais il n’a toujours pas le feu vert du staff médical de sa franchise après sa fracture de la main, contractée lors du tout premier match des playoffs, face aux Bucks.

"Il est clair qu'il a joué un rôle important dans ce que nous avons fait tout au long de l'année", a rappelé Jimmy Butler. "Mais je pense que son moral est très bon. Il fait tout ce qu'il peut pour revenir et nous aider. Je ne sais pas où il en est dans ce processus, mais je le vois travailler. Je le vois sourire. Je le vois entouré des autres joueurs, ce qui est bon pour lui et encore meilleur pour nous."

Cette saison, Tyler Herro tournait à 20.1 points, 5.4 rebonds et 4.2 passes décisives de moyenne.