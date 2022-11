Le patron de Nike confirme le divorce avec Kyrie Irving

Il y a quelques jours, Nike avait annoncé suspendre sa collaboration (vieille de onze ans) avec Kyrie Irving. La marque réagissait alors à la polémique qui entourait le joueur, suite à sa promotion sur les réseaux sociaux d'un film conspirationniste et antisémite. « Chez Nike, nous pensons qu’il n’y a pas la place pour les discours haineux et nous condamnons toute forme d’antisémitisme. Nous sommes profondément attristés et déçus par cette situation, ainsi que son impact sur tout le monde », avait déclaré l’entreprise, annulant ainsi la sortie de la chaussure « Kyrie 8 », prévue pour le 8 novembre.

Cette suspension, à quelques mois de la fin de contrat entre le All-Star et la marque, vient de prendre une tournure quasiment définitive avec les propos du fondateur de Nike. « Je doute que nous fassions machine arrière », a estimé Phil Knight. « Mais ce n’est pas certain … Kyrie a franchi la ligne rouge. C’est aussi simple que cela. Il a fait des déclarations que nous ne pouvons tout simplement pas tolérer et c’est pourquoi nous avons mis fin à notre relation. J’étais d’accord avec ça. »

Les premières excuses du joueur des Nets n'avaient pas été assez claires pour la franchise de Brooklyn (il a été suspendu cinq matches), comme pour Adam Silver, le patron de la NBA, qui a décidé de le rencontrer, et donc aussi pour son équipementier. « Nous étudions qui nous faisons signer, combien nous payons, mais nous ne tenons pas simplement compte du talent de l’athlète en question, mais aussi de son caractère », précise Phil Knight. « Ce n’est pas une science exacte, mais c’est un processus que nous suivons avec beaucoup de rigueur, et beaucoup de personnes sont impliquées. »