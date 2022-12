Le pari réussi de Tom Thibodeau avec les Knicks

Pendant de longues semaines, Tom Thibodeau a tâtonné avec les Knicks. Il cherchait la bonne formule et pour cela, il a fait des choix forts, notamment en mettant Evan Fournier et Cam Reddish au placard. Cela n'a pas fonctionné immédiatement mais, petit à petit, les victoires ont commencé à s'accumuler. Actuellement, la franchise reste sur huit victoires de suite. « J’aime notre équipe, j’aime notre manière de s’entraîner, notre manière de se préparer », explique le coach de New York. « Mais on doit savoir que si ça continue, on ne doit pas souffler. Chaque jour, on doit s’améliorer et trouver comment faire mieux. »

Les Knicks n'ont évidemment encore rien gagné, mais cette belle série vient effacer un début de saison morose et offre de jolies promesses pour l'avenir. « Quand vous voyez quelque chose fonctionner, vous n’avez qu’une envie, c’est de le répéter le maximum possible », déclare Julius Randle. « Pour l’instant, personne ne parle de la série de victoires. On n’est qu’en décembre… On joue simplement les uns pour les autres en ce moment, et on passe chaque étape nécessaire. Le chemin est encore long et on peut encore beaucoup progresser. »

Jalen Brunson et Tom Thibodeau tiennent le même discours que Randle. « Personne ne parle de la série... On essaie d’être la meilleure équipe possible et on se concentre simplement sur le jour présent », commence le meneur de jeu. « Le prochain match n’aura rien à voir avec celui-ci » poursuit l'entraîneur. « Il faut tout recommencer et être prêt à jouer. Notre préparation est importante. Il faut être prêt à jouer 48 minutes, à le faire ensemble en attaque comme en défense. Si on zappe une étape, on en paiera le prix. »