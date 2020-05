Inauguré en septembre 2016

Même la plus célèbre ligue sportive au monde ne résiste pas à la crise sanitaire et économique. Alors que la NBA n’a toujours pas redémarré, le business autour de la ligue américaine semble en pâtir lui aussi. En effet, le NBA Café de Barcelone va fermer ses portes en raison des effets de la pandémie de Covid-19, comme annoncé par l’établissement via son compte Instagram.Inauguré en septembre 2016, le NBA Café de Barcelone a servi de point de rencontre pour les fans de basket.Situé sur les mythiques Ramblas de Barcelone, cet établissement de trois étages était un espace de référence pour les fans de NBA en Europe et plus particulièrement en Espagne. À la suite de cette fermeture, la NBA a réagi via un communiqué : « En raison de l’impact de la pandémie de COVID-19 dans le secteur hôtelier en Espagne et de l’avenir incertain des mesures de distanciation sociale, notre partenaire AN Grup nous a informés qu’il ne rouvrirait pas le NBA Café Barcelona. Nous tenons à remercier la fidélité des fans en Espagne, leur soutien au NBA Café, et à maintenir notre engagement à explorer de nouvelles façons de rapprocher le sport de nos fans passionnés à travers le pays ».