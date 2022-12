Le mauvais geste d’Al Horford sur Moritz Wagner sanctionné

Un coup de coude qui coûte cher. La ligue vient d’infliger une amende de 25 000 dollars à Al Horford à l'origine d'un « contact inutile et excessif » en direction des parties de Moritz Wagner vendredi, lors du premier des deux affrontements entre les deux équipes.

Sur une remise en jeu des Celtics, dans un troisième quart-temps déjà dominé par Orlando, l'intérieur s'était dégagé de son adversaire avec un coup de coude. Le vétéran avait récolté une faute flagrante de niveau 2, qui avait engendré sa première expulsion en sept ans.

« C'était incroyable. Je n'arrivais pas à croire qu'Al ait été expulsé. Je ne trouvais pas que c'était justifié, surtout quand ils ont regardé les images et vu que Mo avait commis une faute sur lui en premier. Un joueur en a parfois assez que les autres s'accrochent à lui et que l'arbitre ne le voit pas. Alors merde, en adulte, tu prends les choses en main et tu te dégages de l'autre, c'est tout ce qu'il a fait », avait décrit à sa façon son coéquipier, Jayson Tatum.

« Sur la remise en jeu, j'ai eu la sensation de prendre des coups de genoux, d'être poussé, de manière excessive. J'ai aussi pensé qu'il essayait de m'atteindre avec son bras. Alors j'ai riposté avec mon bras dans sa direction », avait réagi de son côté le joueur de 36 ans, peu connu pour ce genre de gestes.