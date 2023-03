Le maillot de Pau Gasol a pris place à côté de celui de Kobe Bryant

Ils étaient tous là pour lui rendre hommage. Même Phil Jackson qu'on ne voit plus depuis longtemps dans une salle, était présent dans une loge de la Crypto.com Arena. Même Jimmy Butler qui avait fait le déplacement de Miami pour célébrer son ancien coéquipier aux Bulls. Cette nuit, les Lakers ont retiré le maillot de Pau Gasol, le numéro 16, et la cérémonie a été à la hauteur du talent immense de l'Espagnol, deux fois champion NBA et trois fois All-Star sous les couleurs de Los Angeles.

A ses côtés, son épouse, sa fille et son fils, ses frères, ses parents, mais aussi de nombreux anciens coéquipiers comme Derek Fisher, Metta Sandiford-Artest et Jordan Farmar. Des légendes de la franchise étaient aussi là avec Kareem Abdul-Jabbar et James Worthy. Des partenaires sous le maillot espagnol avaient fait le déplacement. Au final, il n'y avait qu'un absent, mais tout le monde pensait fort à lui : Kobe Bryant.

"Kobe me manque beaucoup. La seule chose que je puisse faire, c'est d'aimer sa famille. C'est comme ça que je le gère" avait déclaré l'Espagnol avant la cérémonie, avant d'ajouter : "Evidemment, avec Kobe à mes côtés, cela ajoute quelque chose de significatif et de puissant, de triste et de heureux, de douloureux et de joyeux. C'est beaucoup de choses à la fois."

Des mots prononcés aux côtés de Vanessa Bryant, la veuve de Kobe. Elle n'était pas revenue dans l'ex Staples Center depuis la mort de Kobe, mais comme beaucoup, elle voulait être là pour voir le maillot de son ami Pau rejoindre le plafond de la salle, et se placer aux côtés de celui de son mari décédé. L'une des images fortes de cette soirée ponctuée par une belle victoire des Lakers sur les Grizzlies, la première franchise de Pau Gasol.