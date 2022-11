Le Magic met fin à la série de Luka Doncic

« J'ai très mal joué ce soir. » Le constat est celui de Luka Doncic qui a dû se contenter de 24 points inscrits cette nuit sur le parquet du Magic. Cette rencontre met fin à sa série de neuf sorties consécutives à 30 points ou plus pour démarrer la saison. Le joueur des Mavs n’effacera ainsi pas le record de la légende Wilt Chamberlain qui avait dépassé cette marque à 23 reprises à l'entame de la saison 1962-1963.

« Luka était notre principale préoccupation au début du match. C'est l'un des meilleurs de la ligue, qu'il s'agisse de marquer, de passer ou du reste. On avait un plan de jeu spécifique pour ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire lui mettre la pression et ne rien lui faciliter. C'était le plan de jeu pour tout le match », détaille Chuma Okeke chargé de défendre sur lui. Celui-ci avait été titularisé par le coach du Magic, Jamahl Mosley, en l’absence du rookie Paolo Banchero.

"Pas acceptable"

Un plan efficace pour une défense d’Orlando qui avait pourtant peu brillé jusqu’ici cette saison. Face à elle, le meilleur marqueur de la ligue a terminé avec son plus petit total de points, avec surtout une maladresse terrible (9/29 aux tirs).

« Il a mis 24 points avec 29 tirs… Il a eu des bons tirs, c'est juste qu'ils ne sont pas rentrés, relativise son coach Jason Kidd. On a simplement manqué des tirs ouverts. Dans cette ligue, on ne peut pas manquer les tirs ouverts. On a eu beaucoup de bons tirs, il faut les mettre. 33 points en seconde période, ce n'est pas acceptable. »

« On n'a pas bien joué collectivement. On doit aborder le match différemment, avec la même motivation que si on jouait contre, je ne sais pas… Milwaukee. On doit aborder le match bien mieux que ça. On le dit toujours avant un match, mais ensuite on ne le fait pas. C'est un match que l'on va regretter plus tard. Ils ont été bons défensivement aujourd'hui, mais on doit être bien meilleurs », déclare de son côté Luka Doncic.