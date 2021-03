Le Jazz a perdu le rythme

Le road trip du Jazz a commencé avec une fausse note. Ce dimanche soir, Utah a été battu par Golden State (131-119). Face à des Warriors piqués au vif après la défaite de 26 points concédée face aux Clippers, le leader de la Conférence Ouest a manqué de rythme. Il n'a mené au score que pendant 17 secondes au milieu du premier quart-temps. « On n'a pas joué de la manière dont on aurait du. On n'a pas assez bien exécuté notre plan de jeu et ils en ont profité » a regretté Quin Snyder à l'issue de la rencontre. Après avoir encaissé 32 points de Steph Curry, ses hommes ont connu la défaite pour la dixième fois de la saison.

Un record en carrière pour Rudy Gobert

La défense de la franchise basée à Salt Lake City a d'ailleurs été pointée du doigt. Incapable de limiter l'adresse des Warriors, elle a concédé plus de 120 points pour la huitième fois de la saison dont quatre sur les six derniers matchs pour autant de défaites sur cette période. Après son incroyable double-double (24 points, 28 rebonds), Rudy Gobert est revenu sur cette mauvaise série. « Ces derniers matchs, on a perdu certains de nos principes défensifs. On doit redevenir nous-même et refaire ce que l'on faisait de mieux en terme de défense. On doit imposer notre style et pas adapter le notre à celui de l'adversaire. Dans cette ligue, les meilleures équipes sont celles qui dictent leurs principes et pas l'inverse » a expliqué le pivot qui a battu son record de rebonds en NBA.

« Les pertes de balles nous ont fait mal »

Avoir encaissé 67 points et être mené de 13 unités à la mi-temps du match contre Golden State a sérieusement compliqué la tâche de Utah. En seconde période, le Jazz a fait les efforts nécessaires pour revenir à un point durant le quatrième quart-temps mais ce n'était pas suffisant. Pour Donovan Mitchell, la défense de son équipe a été mise en difficulté par de mauvais choix offensifs et de nombreuses pertes de balle. « Les pertes de balles nous ont fait mal. Elles nous tuent. On en a eu 14 mais certaines d'entre elles étaient capitales. Si on arrive à s'appliquer, je suis sûr que cela va nous aider à rétablir la situation » a confié l'Américain en conférence de presse à l'issue de la rencontre. Réputée pour son jeu en transition, la franchise qui a le meilleur bilan de la NBA n'arrive plus à le mettre en place et laisse des opportunités d'en profiter à ses adversaires. Pour rester en tête de la Conférences Ouest, le Jazz va maintenant devoir y remédier pour continuer à jouer sa partition.