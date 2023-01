Le Heat s'impose au finish face aux Pelicans

Toujours privés de Brandon Ingram et Zion Williamson, les Pelicans sont dans le dur depuis quelques temps. Mais ils ont montré un visage conquérant en début de match à Miami, avec un 18-8 pour commencer la partie. Ils enfoncent le clou entre la fin du premier et le début du deuxième quart-temps, avec un 13-2. Il y a alors 16 points d'avance (25-41). Tyler Herro et Jimmy Butler (18 points) réveillent Miami avec un 10-0 avant la pause.

Les joueurs d'Erik Spoelstra reviennent ainsi aux vestiaires avec seulement six points de retard. Le Heat poursuit sur sa lancée en troisième quart-temps et les deux équipes sont très proches au score. Herro (26 points) se montre encore dans le dernier acte, avec deux paniers derrière l'arc. Le shooteur est rapidement secondé par Kyle Lowry, auteur de neuf points de suite. Miami n'a pas encore fait la différence puisque CJ McCollum (13 points) et Trey Murphy III résistent à 3-pts.

Mais une erreur fatale va venir plomber les troupes de Willie Green dans les derniers instants. Il reste quinze secondes et Dyson Daniels ne réussit pas à faire la remise en jeu. Il est donc sanctionné pour violation des cinq secondes, c'est la 24e balle perdue des Pelicans du match, et Miami a désormais deux points d'avance et le ballon dans les mains.

New Orleans arrachera tout de même une dernière possession pour l'emporter, avec une tentative à 3-pts de McCollum, mais c'est manqué. Victor Oladipo scelle la victoire des Floridiens aux lancers-francs (100-96). Cette victoire du Heat, qui reste ainsi à la sixième place de la conférence Est, marque aussi la quatrième défaite de suite des Pelicans. Ainsi que leur septième en neuf matches.