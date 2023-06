Le Heat englué dans la défense de Denver

A force de vanter les qualités de l'attaque de Denver, la meilleure de ces playoffs, on en avait oublié que les joueurs de Mike Malone étaient aussi capables de très bien défendre. Le duo Booker-Durant peut en témoigner, ainsi que les Lakers, balayés 4-0. Cette nuit, c'est le Heat qui a été pris au piège de l'envergure, la taille et la mobilité des Nuggets. A tel point que les coéquipiers de Jimmy Butler n'avaient inscrit que 63 points après trois quart-temps, et qu'ils n'ont shooté que deux lancers-francs sur l'ensemble du match. C'est un record en NBA !

« Il y a beaucoup de choses que j’ai appréciées. Tenir cette équipe à 93 points… Avec seulement 40% aux tirs… 33% à 3-points, ce qui est inférieur à leur 39% en playoffs… Et la statistique défensive la plus impressionnante est sans doute que nous n’avons donné que deux lancers-francs" souligne le coach de Denver. "Nous savons que Jimmy Butler est l’un des meilleurs joueurs de la ligue pour aller chercher des lancers-francs. Limiter cette équipe à seulement deux lancers-francs sur le match, c’est du très bon boulot, le tout en défendant sans faire de faute. »

Attention au relâchement

Mais Malone n'est pas pour autant totalement satisfait. Il a peu apprécié le relâchement dans le dernier quart-temps alors que son équipe comptait 21 points d'avance après trois quart-temps. Ses joueurs ont encaissé 30 points dans la dernière période, et ce perfectionniste aimerait que ça ne se reproduise plus.

"Dans le quatrième quart-temps, ils shootent à 60% de réussite, on encaisse 30 points, et comme je l’ai dit à nos joueurs, nous menons 1-0. C’est bien, mais nous devons finir les matches » prévient Mike Malone. « Nous menons de 21 points au début du quatrième quart-temps, et ils commencent par un 8-0, avec une balle perdue et un layup. Nous avons manqué quelques tirs ouverts contre la zone, nous avons laissé passer quelques tirs à 3-points. En finale, on ne peut pas choisir quand on veut jouer. Nous devons nous rapprocher des 48 minutes de jeu."