Le Hall of Fame, le jeune Dwyane Wade en rêvait

Voir le nom de Dwyane Wade parmi la liste des finalistes pour la classe 2023 du Hall of Fame n’a surpris personne. La candidature du 5e choix de la Draft 2003 avait toutes les chances d’être retenue en raison de son impressionnant palmarès : trois titres de champion NBA avec le Heat en 2006, 2012 et 2013 dont un trophée de MVP des Finales en 2006, 13 sélections au All-Star Game ainsi qu’une médaille d’or olympique avec Team USA lors des JO 2008.

« Le jeune Dwyane Wade n’aurait jamais pensé que ce moment arriverait, réagit le retraité, âgé de 41 ans. Vous savez, parfois, quand vous êtes jeune et que vous avez un rêve, beaucoup de gens ne croient pas en votre rêve car il semble tellement irréalisable. Mais j’ai toujours été un rêveur. Je vous mentirais si je disais que je n’ai pas voulu abandonner ce rêve à plusieurs reprises. Mais je ne l’ai pas fait. Et maintenant me retrouver ici… Tout au long de mon parcours, j’ai vécu de nombreuses nuits où je me voyais porter cette veste orange de Hall of Famer. »

L’ancien coéquipier de LeBron James aura l’occasion de porter cette veste lors de la cérémonie d’introduction, prévue durant l’été prochain. En attendant de prononcer son traditionnel discours de remerciements, Wade rappelle que tout au long de sa carrière, « il y a eu tellement de gens qui m’ont aidé, qui m’ont poussé, qui m’ont permis de ne pas abandonner, qui m’ont permis de ne pas renoncer à ce rêve. Et nous avons tous besoin de cela. Nous ne pouvons pas le faire seul. Nous avons tous besoin de tant de personnes. »