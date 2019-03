Le gros coup du Jazz

Récemment battu de peu par les Warriors (115-108) puis le Thunder (148-147), le Jazz a cette fois tenu jusqu’au bout chez les Nuggets. Alors que Denver avait l’occasion d’enchaîner une sixième victoire de rang et de récupérer la première place de la Conférence ouest grâce à la défaite des Warriors à Orlando, Utah l’a en effet emporté 111-104 dans le Colorado, non sans se faire quelques frayeurs après avoir pourtant compté jusqu’à 18 points d’avance dans la dernière ligne droite (97-89).

Un succès de prestige encore une fois très collectif puisque si Donovan Mitchell a montré la voie avec 24 points à 8 sur 19, ils sont cinq à émarger à plus de dix points, parmi lesquels Kyle Korver, sorti du banc pour inscrire 22 points à 6 sur 10 à trois points, et Rudy Gobert, qui compile 16 points, 8 rebonds et 4 contres.

Avec en plus une belle défense sur Nikola Jokic, qui a certes rendu 16 points, 13 rebonds et 7 passes, mais a terminé à 5 sur 15 aux tirs. Will Barton et Jamal Murray ont bien inscrit 21 points chacun, le premier ajoutant 13 rebonds, mais il en aurait fallu plus pour s’imposer.