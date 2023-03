Le grand soir d'Immanuel Quickley

On comprend mieux pourquoi les Knicks ont refusé toutes les offres impliquant Immanuel Quickley lors de la "trade deadline". Joker de New York depuis son arrivée en NBA, le jeune meneur est tout simplement le héros de la soirée par sa performance immense dans la victoire des Knicks sur le parquet des Celtics (131-129). À Boston, Immanuel Quickley signe carrément le meilleur match de sa jeune carrière avec 38 points, 8 rebonds, 7 passes, 4 interceptions et 2 contres en… 55 minutes !

S'il a joué autant, c'est tout simplement parce que Jalen Brunson était absent, touché à un pied, et Quickley a prouvé qu'il pouvait être très efficace comme titulaire, mais aussi endurant puisque les Knicks s'imposent après... deux prolongations ! « Un dimanche soir, au TD Garden, on ne trouvera pas mieux que çà ! » réagit Quickley. « Je l’ai dit à Julius avant la deuxième prolongation. Je lui ai dit qu’on ne pouvait pas trouver mieux. On est sur la télévision nationale, et à l’exception du Madison Square Garden, c’est sans doute ma salle préférée. Je me suis éclaté ! »

Brunson absent et Randle épuisé, c'est Quickley qui a tenu son équipe à bout de bras. D'abord, entre la fin du 3e quart-temps et le début du 4e, pour ramener son équipe dans le match à la faveur d'un... 30-7. Puis c'est lui qui va inscrire quatre des cinq paniers des Knicks dans les deux prolongations. « C’est une performance énorme de sa part » reconnaît Tom Thibodeau. « J’allais lui accorder un peu de repos au début du 4e quart-temps, mais il a mis quelques tirs à ce moment-là, et je me suis dit que le match était revenu à l’équilibre à ce moment-là. »

Tout sourire au centre du terrain, Quickley n'est pas un surhomme, et comme tous les acteurs de la rencontre, il a fini sur les rotules : « C’était juste de l’adrénaline ! J’étais épuisé ! »