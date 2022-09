Le grand soir de Stephen Curry à Davidson

Avant de devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire avec les Warriors, Stephen Curry avait fait ses classes à Davidson, une petite université de Caroline du Nord. Il en est sorti en 2009, et treize ans plus tard, le meneur All-Star a eu droit à une cérémonie grandiose dans une John M. Belk Arena pleine à craquer.

Après avoir salué son ancien public, et sous les yeux de toute sa famille, la superstar de Golden State a reçu son diplôme, un "bachelor" en sociologie obtenu après avoir terminé son cursus via des cours à distance. Un diplôme indispensable pour qu'il entre au Hall Of Fame de cette fac'. En prime, il est devenu le premier basketteur de l'histoire de Davidson à voir son maillot rejoindre le plafond de la salle.

Le papa est très fier

« C'est un jour absolument incroyable et un moment incroyable pour moi et ma famille », a-t-il déclaré avant de lancer son chapeau. « La meilleure décision que j'ai jamais prise a été de venir à l'université de Davidson et d'y poursuivre mon éducation, de rejoindre une communauté incroyable et, surtout, de jouer pour un homme incroyable qui a fait de ce programme ce qu’il est aujourd’hui, coach Bob McKillop ».

Une soirée inoubliable pour le meilleur shooteur à 3-points de l’histoire de la NBA, sous les yeux de son papa, Dell, ancienne gloire des Hornets de Charlotte. « Chaque père espère que son enfant rendra le monde meilleur, et je suis un père chanceux au regard de tout ce qu’il a accompli. Si vous voulez savoir comment traiter les gens, regardez cet homme, juste là. Et le prochain Hall of Fame qu'il intègrera, vous savez où il se trouvera ! » a lancé le père de Stephen et Seth.