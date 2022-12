Le grand soir de Killian Hayes

Cela fait plusieurs semaines que Killian Hayes a enfin franchi un cap, et il lui manquait un match référence. Celui qui valide votre progression et vous place sur le devant de la scène. La petite histoire retiendra que c'est arrivé le 1er décembre, face aux Mavericks de Luka Doncic. Le Français des Pistons signe son meilleur match en carrière avec 22 points à 10 sur 13 aux tirs et 8 passes, et surtout c'est lui qui inscrit les deux paniers de la victoire dans la prolongation.

« On a besoin d’un meneur de jeu qui se comporte en quarterback sur le terrain » explique son coach, Dwane Casey. « On n’a pas beaucoup de joueurs de un-contre-un, et on a donc besoin d’un quarterback pour organiser l’attaque, et être certain que tout le monde touche le ballon. C’est notre meilleur créateur, c’est notre meilleur meneur de jeu, et c’est notre meilleur défenseur sur des meneurs de jeu. C’est ce qu’on a besoin de lui. »

La confiance de tout le monde à Detroit

Que ce soit face à Doncic ou Spencer Dinwiddie, Hayes a été exemplaire en défense. Un vrai leader par l'exemple, et il est récompensé par ces deux 3-points inscrits dans la prolongation. Les Mavericks lui ont laissé un peu d'espace, et il a frappé. La marque d'une confiance enfin trouvée.

« Quand les choses commencent à fonctionner pour vous, vous continuez de travailler et j’ai beaucoup bossé. J’ai la confiance de mon coach, de tous mes coéquipiers… Ils sont toujours derrière moi, et ça fait du bien » reconnaît le Français, avant de conclure sur ses deux tirs décisifs : « Ils changeaient sur moi, et je savais que je pourrais prendre un shoot. J’ai bien senti le premier, mais le second était encore mieux. »