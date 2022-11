Le Game 4 des dernières Finals est le match préféré de Stephen Curry en carrière

Dans son podcast, JJ Redick explique qu’il n’avait jamais vu Stephen Curry aussi investi émotionnellement que lors du Game 4 des dernières Finals, quand le meneur de Golden State avait inscrit 43 points au TD Garden pour égaliser à 2-2 dans la série.

« C'était intentionnel, la façon dont j'ai abordé ce match. Parce que c'est un peu le point de bascule de ces trois dernières années, entre les blessures, pour mes coéquipiers, puis moi-même, les doutes, de savoir si et quand on retournerait à ce niveau, après s'être battus pour faire le « play-in » l'année précédente, jusqu'à la saison dernière. On croyait qu'on pouvait y aller, mais on ne savait pas vraiment, parce que c'était un groupe nouveau, et les cadres étaient plus âgés. Il y avait beaucoup de questionnements » a-t-il détaillé.

Menés 2-1 par les Celtics, qui avaient repris l’avantage du terrain et semblaient gêner physiquement les Warriors, Stephen Curry a été obligé de piocher au plus profond de lui.

« C'était différent parce que c'était Boston, un environnement hostile, et c'était différent aussi dans un sens, parce que c'était un test nouveau pour nous. Quand on perd le Game 3 dans cet environnement, on s'est dit : 'Ça va être un combat de chiens'. On le savait en arrivant, mais c'était différent au niveau émotionnel."

De quoi créer un souvenir particulier...

« Le Game 4 est clairement le match préféré de ma carrière à cause des enjeux qu'il contenait, le fait que si on perdait ce match, qui sait si on aurait alors eu la chance de remporter à nouveau le titre ».