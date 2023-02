Le fils de LeBron James dans l'équipe des Etats-Unis

"Oui ! Bravo jeune Bronny. Je suis fier de toi. Continue comme ça". C'est par ces mots que LeBron James a réagi à l'annonce de la sélection de son fils aîné, Bronny, dans l'équipe des Etats-Unis ! Il s'agit de la sélection américaine qui participera début avril au Nike Hoop Summit, une rencontre de prestige qui oppose les meilleurs lycéens américains (19 ans et moins) à une sélection mondiale.

Ce sera la 24e opposition, et tous les plus grands joueurs NBA, américains, européens ou africains, y sont passés comme Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Kyrie Irving, Kevin Durant, Joel Embiid, ou encore Anthony Davis et Derrick Rose. C'est l'un des matches les plus suivis de l'année par les dirigeants NBA, et dans le passé, en 23 éditions du Hoop Summit, 253 joueurs ont été draftés, dont 14 à la première place et 88 dans le Top 10.

C'est dire si Bronny James se rapproche un peu plus de son rêve de jouer en NBA, et pourquoi pas avec son père, puisque c'est le rêve absolu de LeBron : finir sa carrière sur une dernière saison avec son fils. On n'en est pas encore là, et Bronny sera entouré de la crème de la crème de sa classe d'âge avec plusieurs champions du monde U17 et plusieurs champions des Amériques U18.

La sélection des Etats-Unis : Omaha Biliew, Blake Buchanan, Isaiah Collier, Eric Dailey Jr, Justin Edwards, Bronny James, Ron Holland, Jared McCain, Jackson Shelstad, Sean Stewart, Dajuan Wagner Jr, Ja’Kobe Walter et Cody Williams.