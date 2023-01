Le film "Air" va raconter la signature de Michael Jordan chez Nike

En 1984, Nike n'est pas encore la marque puissante qu'elle est désormais et depuis plusieurs décennies maintenant. De son côté, Michael Jordan est un jeune joueur très talentueux qui arrive en NBA, mais qui n'est pas encore la superstar des années 1990 ni la légende du basket qu'il est aujourd'hui. Presque 40 ans après, ce mariage entre le joueur et Nike est mythique, en ayant changé la face du monde sportif et économique.

Pourtant, la marque à la virgule va batailler pour signer Jordan, bien plus attiré par adidas ou Converse dans un premier temps, et en faire son égérie avec les légendaires chaussures "Air Jordan", désormais connues et portées partout dans le monde. Convaincre le champion olympique 1984, ce fut notamment le travail de Sonny Vaccaro, dirigeant chez Nike.

C'est cette histoire que le film « Air » va raconter avec un joli casting. Matt Damon incarnera Vaccaro quand Ben Affleck sera Phil Knight, le co-fondateur de Nike, et Viola Davis jouera Deloris Jordan, la mère du joueur de Chicago. Chris Messina, Marlon Wayans et Chris Tucker font également partie du casting. Et pour l'instant, toujours pas d'acteur annoncé pour jouer le rôle principal, celui de Jordan...

Le film, produit par Amazon, sortira en salles aux États-Unis le 5 avril prochain, avant d'être disponible sur Prime Video pour le monde entier.