Le fiasco des Mavericks aux lancers-francs

Si les Mavericks ont perdu cette nuit à domicile face aux Bucks, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes ! Alors qu'ils avaient le match bien en main avec 11 points d'avance au début du dernier quart-temps, ils vont d'abord subir le baroud d'honneur d'un immense Giannis Antetokounmpo, mais surtout ils vont craquer aux lancers-francs.

Les chiffres sont impitoyables : les Mavericks terminent la rencontre avec un 10 sur 24 aux lancers-francs, soit 41.7% d'adresse. Cela ne leur était plus arrivé depuis 1998 ! Surtout, ils vont manquer leurs six derniers lancers-francs. Cruel quand on s'incline d'un petit point...

Moins de 42% aux lancers-francs

"Quand on shoote à 41% (aux lancers-francs), ce n'est pas très bon... 10 sur 24. Dans un match qui se joue à un point, les petits détails comptent" rappelle Jason Kidd, le coach de Dallas. "Dans le 4e quart-temps, on fait sur 7 sur 15. On est allé sur la ligne, mais c'est juste qu'on ne les a pas mis. Surtout les derniers. On les travaille tout le temps, et c'est malheureux qu'on ne soit pas capable de les mettre au bon moment."

Avec son 4 sur 10 aux lancers-francs, Doncic n'a pas fait mieux que ses coéquipiers Tim Hardaway Jr et Dorian Finney-Smith. Génie du basket, le Slovène s'en veut d'être aussi mauvais sur la ligne : "Cela commence par moi. Il faut mettre les lancers-francs. C'est un tir libre, personne ne défend sur vous. Il faut prendre son temps et le mettre."

Malgré ça, le joueur vedette des Mavericks veut garder le positif de cette rencontre. Pendant 40 minutes, son équipe a dominé un candidat au titre et l'une des meilleures équipes de NBA. "Le vestiaire est un peu abattu pour l'instant parce que nous avions le match (en main)" conclut Doncic. "Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la dernière fois, c'est sûr. Il suffit de continuer de se faire confiance. Nous jouions un basket incroyable jusque là. Nous avions la victoire en poche contre l'une des meilleures équipes de la ligue".