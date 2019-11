Le duo George - Leonard est désormais une réalité

Leonard et George contre Harden et Westbrook dès samedi

14 matchs, cela faisait 14 matchs que les fans des Clippers et de la NBA de manière générale attendaient ce moment. Celui de voir Kawhi Leonard et Paul George rentrer ensemble sur le parquet du Staples Center avec la tunique de la franchise de Los Angeles. Près de cinq mois après l’énorme coup des Clippers sur la free-agency avec l’arrivée de ces deux gros poissons, le rêve de Steve Ballmer, propriétaire de la franchise, est désormais une réalité. Leonard et George ont disputé leurs premières minutes ensemble face à Boston. Une première de choix face aux leaders de la Conférence Est et qui s’est terminée par une victoire des « Clipps » après prolongation (107-104). Lou Williams et Pat Beverley ont bien été les grands artisans de cette victoire mais c’est bien le champion NBA avec Toronto et son compère qui ont attiré toute l’attention.Il faut dire que depuis l’annonce de leur arrivée dans la Cité des Anges, c’est un véritable frisson qui s’est créé autour de cette franchise réputée de « looser » à côté du voisin Lakers. S’il est encore trop tôt pour le dire, cette étiquette est à première vue un bien lointain souvenir tant les deux basketteurs semblent complémentaires. Mercredi soir, Kawhi Leonard, incertain jusqu’au dernier moment, n’a pas été en réussite (17 points à 7/20, 6 rebonds, 3 passes en 38 minutes) mais a sorti le contre qu’il fallait sur Kemba Walker en fin de prolongations tandis que Paul George est resté dans la lignée de ses deux premières sorties (25 points, 5 rebonds, 8 passes en 37 minutes). Formidables défenseurs et attaquants hors pairs, les deux Angelinos ont tout pour réussir et porter cette franchise. D’ailleurs, le duo était fait pour jouer ensemble d’après l’ancien d’OKC. « Je voulais être transféré à San Antonio en 2017, a confié George avant la rencontre. On voulait San Antonio en premier mais on n’a pas réussi à le faire. » Deux ans après ce trade avorté, les deux compères sont enfin réunis. Ajouter à ça de parfaits lieutenants et la NBA peut commencer à trembler.