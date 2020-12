Le duel des rookies pour Cole Anthony

Pour ses grands débuts en présaison NBA

la semaine dernière

face aux Hawks, Cole Anthony s’était trouvé

"Pour être honnête, je ne n’ai pas bien joué, regrettait

le nouveau meneur du Magic

après

avoir réalisé

un 3/10 au tir

(et 1/4 à 3 points)

et compilé 7 points, 3 passes et un rebond, ainsi que cinq faites et trois balles perdues.

Il l’a prouvé lors de ses deux matchs suivants, et surtout samedi, lors de son nouveau duel de rookies face à

LaMelo

Ball. Et si son homologue des

Hornets

s’était montré le plus en vue deux jours auparavant, c’est le fils de l’ancien

NBAer

Greg Anthony qui a eu

le dernier mot à l’occasion de ce nouvel affrontement entre deux joueurs qui ne s’étaient jamais croisés auparavant

, qui s’est conclu par une courte victoire du Magic (120-117)

. Car si le benjamin des frères Ball a encore

eu les honneurs des highlights avec une passe osée dont il a le secret, Anthony n’a pas été en reste.

"C’est allé très vite depuis la draft"

L’ancien de North Carolina s’est joué de son v

is-à-vis à plusieurs reprises, notamment avec une feinte du regard avant d’aller conclure, ou quand il l’a éliminé avant

d’aller inscrire un joli

floater

pour donner un point d’avance à son équipe à 14 secondes de la fin

.

Et il a ensuite assuré la victoire en ne tremblant pas sur ses deux lancers.

Sur la feuille de statistiques, alors que

LaMelo

Ball affichait seulement 4

points, avec un piteux 1/10 au tir et 0/4 à 3 points, plus 4 passes et 4 rebonds, Cole Anthony

a lui réalisé son match le plus accompli, compilant 19 points, à 7/14 au tir et 2/5 à 3 points, plus 4 passes, 2 rebonds et 2 interceptions.



𝐂 𝐎 𝐋 𝐄

𝐋

𝐔

𝐓

𝐂

𝐇 pic.twitter.com/DZCoqYTs7w

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) December 20, 2020

A l’issue de cette dernière rencontre de présaison, plutôt que de revenir sur sa prestation personnelle, celui qui a été drafté en 15e choix par la franchise d’Orlando a préf

éré faire le bilan de ces quatre matchs, avant de débuter la saison régulière mardi soir par un derby floridien face au

Heat

. "

apprécie-t-il.

