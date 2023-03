Le coach des Nuggets s'en prend aux prises de position sur le MVP

Qui sera MVP cette saison en NBA ? Pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on pensait que Nikola Jokic avait fait la différence. Double MVP en titre, le Serbe a mené les Nuggets au sommet de la conférence Ouest et il n'a jamais semblé aussi fort. Sauf que depuis quelques jours, tout le monde s'enflamme sur Joel Embiid, meilleur marqueur de la NBA, et jamais récompensé.

Pour Mike Malone, ce revirement dans l'opinion est si spectaculaire et soudain, que c'en est détestable. « Je trouve que cette année, le débat sur le MVP a pris un très laid et très mauvais virafe, et je pense que ça dégoûte beaucoup de gens, y compris Jokic » s'emporte le coach des Nuggets. « Ce qui se passe actuellement, c’est qu’il y a tellement de gars qui pourraient gagner le MVP cette année, de très bons candidats. Joel Embiid est un excellent candidat. Luka Doncic est un excellent candidat. Jayson Tatum aussi… Peu importe qui vouliez mettre dans ce débat, ils le méritent tous. Mais ce qui se passe dans la société d’aujourd’hui, c’est que tout le monde – et ça me rappelle quand j’étais entraîneur à l’université – est dans le dénigrement. Il ne s’agit pas de promouvoir son joueur. Il s’agit de dénigrer tous les autres, et c’est tout simplement ridicule. »

Sur le papier, trois joueurs se détachent dans cette course au MVP : Nikola Jokic et Joel Embiid donc, mais aussi Giannis Antetokounmpo, leader de la meilleure équipe de la NBA, et déjà deux fois vainqueurs du trophée. Il y avait longtemps que la lutte n'avait pas été aussi serrée et passionnante, et pour Malone, il faut profiter de cette période.

« Ce sport – comme Adam Silver nous l’a dit au moment du All-Star Game – est dans une excellente situation. La NBA est dans une excellente situation. Nous avons de très grands joueurs. Célébrons-les ! Ne les critiquez pas ! Ne les démolissez pas. Soutenez-les, et quel que soit le vainqueur, tant mieux pour lui. C’est quelque chose de vraiment décevant cette année dans ce débat sur le MVP, avec toutes ces prises de position. C’est vraiment devenu moche et méchant, et je n’aime pas ça ».